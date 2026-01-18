Das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie hat ein Marschlager der Römer bei Trabitz an der Saale entdeckt will den Fund weiter mit Grabungen erforschen.

Vor rund 1.800 Jahren waren die Römer bei Trabitz an der Saale. Archäologen haben Lagerstrukturen aus der Luft gesichtet sowie Münzen entdeckt.

Trabitz/Calbe. - Aus historischen Quellen sind mehrere Vorstöße römischer Legionen bis an die Elbe bekannt. Bislang fehlten vom Gebiet Sachsen-Anhalts jedoch handfeste Beweise für die überlieferten Feldzüge. Das teilte das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie jetzt mit. Zu erwarten waren insbesondere die hochstandardisierten Marschlager, die das römische Militär täglich nach Erreichen des Marschziels anlegte, heißt es in einer Pressemitteilung. Gefunden wurden die Überreste so eines Marschlagers in der jüngeren Vergangenheit bei Trabitz.