Verhandlung vor Gericht Nachbarschaftstreit: Nach Beleidigungen will Familie Calbe verlassen
Ein ausländerfeindlicher Nachbarschaftsstreit in Calbe beschäftigt das Gericht in Schönebeck. Wie der Richter versucht, die Streitigkeiten zu entwirren.
Aktualisiert: 12.09.2025, 10:26
Schönebeck/Calbe. - Das Seufzen vom Vorsitzenden Richter Bruns war deutlich zu vernehmen. Er musste sich in dieser Woche mit einem Nachbarschaftsstreit beschäftigen, der nicht nur verworren war, sondern auch aufzeigte, wie unterschiedlich gleiche Handlungen von unterschiedlichen Personen wahrgenommen werden.