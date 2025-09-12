Ein ausländerfeindlicher Nachbarschaftsstreit in Calbe beschäftigt das Gericht in Schönebeck. Wie der Richter versucht, die Streitigkeiten zu entwirren.

In Calbe hat eine Frau ihre Nachbarin und deren Kinder ausländerfeinlich beleidigt. Nun landete der Fall vor Gericht.

Schönebeck/Calbe. - Das Seufzen vom Vorsitzenden Richter Bruns war deutlich zu vernehmen. Er musste sich in dieser Woche mit einem Nachbarschaftsstreit beschäftigen, der nicht nur verworren war, sondern auch aufzeigte, wie unterschiedlich gleiche Handlungen von unterschiedlichen Personen wahrgenommen werden.