Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Barby/Calbe/Harzgerode. - „Die gehören einfach zum Inventar“, winkt Karin Uhlmann ab, als sich der neugierige Reporter für den Inhalt der Wohnwagen-Schubfächer interessiert. Gemeint sind ein paar Flaschen mit Spirituosen, die seit rund 40 Jahren an Bord des „Nagetusch“ sind. Neben dem Edellikör „Schwarze Johanna“, dem legendären Bretterknaller „Goldkrone“ und dem sowjetischen Exportwodka „Moskovskaya“ ist auch eine Flasche „Campari“im Fach. Die Erklärung am unteren Etikettrand weist sie als „Ausländisches Erzeugnis“ aus. Damit stellte man in der DDR klar, dass es nicht aus dem Sozialistischen Währungsgebiet, sondern aus dem Westen kam. Doch das nur am Rande. Nachfolgende Geschichte ist DDR-pur.