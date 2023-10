Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck/VS. - Es ist ein Ort mit Geschichte: Das Schalom-Haus in Schönebeck. Drei große Davidsterne zieren die Fassade zwischen den Hausnummern 43 und 44 in der Republikstraße. Dahinter lebt seit fast 40 Jahren die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde ihren Glauben und veranstaltet regelmäßige Gottesdienste. Doch die enge Verwurzelung zum Judentum wird nicht nur durch die Wahl des Standorts in der ehemaligen Synagoge gezeigt. Viele Gedenkveranstaltungen erinnern an die Geschichte, die die Religion, Deutschland aber auch Schönebeck geprägt haben. So auch die jährlich stattfindende Jüdische Woche, eine Veranstaltungsreihe im Rahmen der Interkulturellen Woche im Salzlandkreis.