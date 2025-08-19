Mit der Öffnung des Solequells in der nächsten Woche kündigt sich auch die Wiederöffnung des Bistros im Bad an. Wie man dort demnächst in der Sauna schwitzen und gleichzeitig bestellen kann.

Vom Solequell in Bad Salzelmen gibt es gleich mehrere gute Nachrichten.

Bad Salzelmen. - Gleich mehrere gute Nachrichten kommen dieser Tage aus dem Solepark in Bad Salzelmen. Dabei geht es um den Jahresabschluss 2024, um das Gradierwerk und um die gastronomische Versorgung im Solequell. Und vom Oberbürgermeister gibt es reichlich Lob, weil so etwas in der Geschichte des Soleparkes wohl eher selten vorkommt.