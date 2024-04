Dorfleben Neuer Verein im Großmühlingen, Bördeland hat große Pläne und dafür stellten sie sich vor

Neugegründeter Verein „Wir für Mühlingen“ stellt sich in Großmühlingen vor. Einwohner geben ihre Wünsche ab, wie sie sich ihr Dorf in Zukunft vorstellen. Was dabei herauskam.