Ein neues Restaurant eröffnet in der Magdeburger Straße in Schönebeck. Die Betreiber von „Curry & Grill“ haben vor allem indische Speisen und Grillspezialitäten auf der Speisekarte stehen.

Neueröffnung in Schönebeck: Was „Curry & Grill“ den Gästen bietet

Harvinder Kaur (Foto) betreibt mit Ravinder Singh das neue Restaurant „Curry & Grill“ in der Magdeburger Straße in Schönebeck.

Schönebeck. - Mit „Curry & Grill“ ist Schönebeck seit Mittwoch, 17. September, um ein gastronomisches Angebot reicher. In dem Objekt an der Magdeburger Straße, in dem sich vorher „Leos Restaurant“ befand (und davor das La Ola), haben nun Harvinder Kaur und Ravinder Singh ihr Restaurant mit internationaler Küche eröffnet. Im Gespräch mit der Volksstimme haben sie verraten, welche Speisen die Gäste erwarten dürfen und welche Änderung in den nächsten Tagen noch bevorsteht.