Schönebeck - ok

Nein, zur Eröffnung des großes Stadtfestes zur 800-Jahr-Feier wählte gestern Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) die Bühne auf dem Markt, obwohl er sicherlich auch auf dem Rathaus-Balkon hätte stehen können. Doch dieses Bild ist im Moment etwas negativ besetzt. „Es ist mir eine riesengroße Freude, dass es endlich losgehen kann“, verkündete ein gut gelaunter Stadtchef.

Knoblauch umwehte gestern Nachmittag ein Hauch von Internationalität: Anwesend waren die Bürgermeister beziehungsweise Landräte aus den Partnerstädten Garbsen und Trakai sowie der Bürgermeister der georgischen Stadt Mzcheta. Sie waren schon vorgestern beim Paukenschlag dabei, als auf dem Markt mit stehenden Ovationen „Carmina Burana“ aufgeführt wurde.

Gestern begann das eigentliche Stadtfest zwischen Markt, Elbstraße, Salzblumenplatz, Salinehäuser bis auf die Salineinsel. Neben den Programmen auf den vier Bühnen locken auch das Regionaldorf und das Mittelalterdorf auf der Salineinsel mit ihren eigenen Veranstaltungen. Sowohl auf der Bühne auf dem Markt als auch auf der Salineinsel sind Ganztags-Unterhaltungen geplant.

Diese vier fidelen Damen waren von Anfang an dabei. Sie genossen die Musik an einem schattigen Platz. Olaf Koch

Neben Musik, Unterhaltung und Artistik von morgens bis in die Nacht hinein, auf dem Salzblumenplatz haben im Übrigen die Schausteller Station gemacht, dürfte der Höhepunkt des Stadtfestes der Festumzug am Sonntagvormittag werden. 1600 Personen gestalten diesen, geboten werden 59 Schaubilder. „Ich kann nur allen empfehlen, sich an der Strecke aufzustellen“, warb der Oberbürgermeister.

Er wird am Sonntagnachmittag noch einen besonderen Gast begrüßen können: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Die Politiker werden sich Zeit nehmen und einen Rundgang über das Festgelände unternehmen. Vielleicht schaffen es beide noch, den Hauptstar des Stadtfestes auf der Bühne live zu erleben: Ab 16.30 Uhr hat sich Sem Eisinger angekündigt. Er ist Gewinner der Staffel 2023 „Deutschland sucht den Superstar“.