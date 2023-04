Orgel in Breitenhagen ist nur noch ein leeres Gehäuse

Breitenhagen - „Ich möchte Ihnen Mut machen, das Projekt anzugehen. Sie werden dann an diesem schönen Gebrauchtinstrument wieder viel Freude haben“, ermunterte Werner Jankowski, anerkannter Orgelsachverständiger des Kirchenkreises Egeln, die Kirchengemeinde. Zuvor hatte er eine ganze Reihe von Reparaturen angezeigt, die in der Tat „Mut“ erfordern: grundhafte Instandsetzung, Ausbau der Windladen, Neuverdrahtung der Spieltraktur und Aufarbeitung der Register. Außerdem sollten die Orgelpfeifen nicht mit Bronze lackiert werden. Ihr Schmuck bestand einst in der „Sichtbarkeit von Zink“ ...