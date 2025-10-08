Hermann Fabian (†) suchte jene Stelle auf, wo er 1950 eine Kartusche mit subversiven Schriften einmauerte. Der gebürtige Barbyer und spätere Wahl-Krefelder hielt sich 1998 zur Anschlussheilbehandlung in der Barbyer Reha-Klinik auf. Die Messingkartusche liegt dort bis heute unter meterhohem Schutt.

Archivfoto: Thomas Linßner