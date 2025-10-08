DDR-Geschichte Otto Beckmann und die versteckte Kartusche – vergessener Widerstand gegen die DDR in Barby
Unter meterhohen Schuttbergen liegt eine Messingkartusche auf dem Gelände der ehemaligen Maisanwerke versteckt, die ein Mitglied der Barbyer SPD dort vor rund einem dreiviertel Jahrhundert einmauerte.
08.10.2025, 06:00
Barby. - Wie überall im Osten wurden nach der Wende auch in Barby einige Straßen umbenannt. So bekam die „Umgehungsstraße“ ihren neuen Namen nach dem Barbyer Sozialdemokraten und Einzelhändler Otto Beckmann.