Schon in der Bauphase ist die Regelung neu gemacht worden. Doch mit dem Ende der Bauarbeiten wurde das Temporäres Halteverbot in der Otto-Kohle-Straße dauerhaft verlängert.

Parken in der Otto-Kohle-Straße ist auf den ersten 50 Metern, bis zur Hausnummer 19, nicht mehr erlaubt.

Schönebeck. - Die Otto-Kohle-Straße ist seit Anfang November wieder problemlos befahrbar. Zuvor war die Straße saniert worden. Für die Anwohner der Straße endete damit eine neunmonatige Zeit, die von Schwierigkeiten geprägt sind wie sie im Rahmen von Bauarbeiten vorkommen. Das beinhaltet Umleitungen oder auch das Parken.