An einem Tisch wird geflüstert, am nächsten verhandelt – in der Grundschule Welsleben herrschte kürzlich reges Treiben.

Von links Elies Hamann (8), Vater Michael Hamann (41) und Sammlerin Marie Johanna Brösel (7) vergleichen und tauschen die Sammelkarten.

Welsleben. - Es riecht nach frischen Waffeln, aus einer Ecke der Aula steigt Kaffeeduft auf, auf den Tischen liegen Ordner, Sammelhefte und Boxen, prall gefüllt mit Karten. Rund 70 Besucher sind am Sonnabend in die Grundschule Welsleben gekommen. Kinder, Eltern, Sammler. Viele von ihnen mit demselben Ziel.