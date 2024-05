Ein ehemaliges Ladenlokal am Markt in Barby soll angemietet und zum barrierefreien Einwohnermeldeamt umgebaut werden. Der Stadtrat stimmte dafür, der Ortschaftsrat Barby dagegen. Wie geht es weiter?

Politiker in Barby uneins über neuen Standort des Bürgerbüros

Hier soll am Markt soll das barrierefreie Bürgerbüro eingerichtet werden. Doch der Barbyer Ortschaftsrat ist gegen den neuen Standort, der Stadtrat hingegen dafür.

Barby. - Wer die Räume im Verwaltungsgebäude „Haus der Begegnung“ (HdB) in Barby betreten wollte, hatte es nicht leicht. Jedenfalls wenn er gehbehindert war. Mehrere Treppen mussten überwunden werden. Ein Haus mit viel Platz und gutem Raumzuschnitt, aber eben nicht barrierefrei. Diese Sätze muss man in der Vergangenheit schreiben, da das HdB nach einem Brandanschlag im Sommer 2023 nicht mehr als Verwaltungsgebäude genutzt wird. Die Stadt Barby plant die Anmietung eines ehemaligen Gewerberaumes am Marktplatz 12 - doch es gibt Gegenwind.