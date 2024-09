Schönebeck. - Der Prozess gegen einen 34-jährigen Schönebecker, der in einer Tankstelle in Schönebeck gearbeitet und dort über 20.000 Euro unterschlagen haben soll, ist am Mittwoch fortgesetzt worden. Laut Staatsanwaltschaft soll der Mann in 107 Fällen die Einkäufe von Kunden storniert beziehungsweise danach in der Kasse gelöscht haben, so dass am Ende der Schicht mehr Bargeld in der Kasse war, als im System letztlich eingebucht wurde.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.