Ambulanz Mobile aus Schönebeck liefert 18 Rettungswagen nach Abu Dhabi – ein Exportprojekt, das neue Aufträge aus dem arabischen Raum anstoßen könnte.

Schönebeck. - Die Glinder Straße war kurz gesperrt und eine Einfahrt nicht möglich. Der Grund waren 18 Rettungswagen, die dort nebeneinander standen. Das an sich ist bei Ambulanz Mobile, dem europäischen Marktführer als Hersteller von Krankenfahrzeugen, nichts Ungewöhnliches.