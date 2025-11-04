Feste und Veranstaltungen Viele Königinnen wollen wieder nach Staßfurt kommen
Der Regionenverein als Veranstalter des 1. Landesköniginnentreffs und Salzfee Julia berichten von Hoheiten und Händlern: „alle zufrieden“ und „schöne Resonanzen“.
Staßfurt. - Das 1. Landesköniginnentreffen in Staßfurt ist kaum einen Monat Geschichte, da befindet sich die Salzfee mittendrin in den Vorbereitungen für den Deutschen Königinnentag, der für nächstes Jahr in der Salzstadt geplant ist. Es gebe etwa 450 aktive Repräsentantinnen, schätzt die Salzfee, allein hundert in Bayern.