Der Regionenverein als Veranstalter des 1. Landesköniginnentreffs und Salzfee Julia berichten von Hoheiten und Händlern: „alle zufrieden“ und „schöne Resonanzen“.

Viele Königinnen wollen wieder nach Staßfurt kommen

Vor der neuen "Ahnengalerie" der Staßfurter Salzfeen, die Vertreter des Vereins Tag der Regionen Salzlandkreis: Vorsitzender Burkhard Nimmich (von rechts), Schatzmeisterin Karin Brand, die 7. Salzfee Julia Schellack und Thorsten Diederichs, Mitglied erweiterter Vorstand. sie und andere Mitstreiter haben im nächsten Jahr ganz besonders was Großes vor in Sachen Königinnentreff in Staßfurt.

Staßfurt. - Das 1. Landesköniginnentreffen in Staßfurt ist kaum einen Monat Geschichte, da befindet sich die Salzfee mittendrin in den Vorbereitungen für den Deutschen Königinnentag, der für nächstes Jahr in der Salzstadt geplant ist. Es gebe etwa 450 aktive Repräsentantinnen, schätzt die Salzfee, allein hundert in Bayern.