weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Sommerferien im Bördeland: Rückblick: Jugendclub Biere vermisst die Sommerferien

Eil
Deutlicher Abstand zur CDU: AfD in Sachsen-Anhalt laut Umfrage stärkste Kraft
Deutlicher Abstand zur CDU: AfD in Sachsen-Anhalt laut Umfrage stärkste Kraft

Sommerferien im Bördeland Rückblick: Jugendclub Biere vermisst die Sommerferien

Die Halbzeit zwischen Sommerferien und Herbstferien ist geschafft. Der Jubi blickt noch einmal auf die schönen Momente der letzten Ferien zurück.

Von Julien Kadenbach 04.09.2025, 06:00
Ein Tag der Sommerferien verbringt der Jubi bei den Hubertus Bogenschützen in Eggersdorf.
Ein Tag der Sommerferien verbringt der Jubi bei den Hubertus Bogenschützen in Eggersdorf. Jugendclub Biere

Bördeland. - Sechs Wochen voller Abenteuer, Entdeckungen und gemeinsamer Erlebnisse. Zum ersten Mal seit der Eröffnung hatte das Team um Jugendclubleiter William Mehl und Dorfkümmerin Franziska Süßmilch ein Ferienprogramm organisiert. Und das hat Maßstäbe gesetzt.