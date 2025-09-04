Die Halbzeit zwischen Sommerferien und Herbstferien ist geschafft. Der Jubi blickt noch einmal auf die schönen Momente der letzten Ferien zurück.

Ein Tag der Sommerferien verbringt der Jubi bei den Hubertus Bogenschützen in Eggersdorf.

Bördeland. - Sechs Wochen voller Abenteuer, Entdeckungen und gemeinsamer Erlebnisse. Zum ersten Mal seit der Eröffnung hatte das Team um Jugendclubleiter William Mehl und Dorfkümmerin Franziska Süßmilch ein Ferienprogramm organisiert. Und das hat Maßstäbe gesetzt.