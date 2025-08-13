DDR Künstler Rudolf Pötzsch stellt in Schönebeck aus
Zum 500. Todestag von Thomas Müntzer zeigt das Industrie- und Kunstmuseum Schönebeck Bilder des Malers Rudolf Pötzsch. Sein Handwerk hatte der Leipziger bei Werner Tüpke erlernt. Sein bekanntestes Werk wird ausgestellt.
13.08.2025, 06:11
Schönebeck. - Wenn die geneigten Bildbetrachter Rudolf Pötzsch immer mal wieder stilistisch in die Nähe von Werner Tübke rücken, bleibt der 75-Jährige gelassen. „Er war schließlich mein Lehrer“, lächelt der Maler milde.