Zum 500. Todestag von Thomas Müntzer zeigt das Industrie- und Kunstmuseum Schönebeck Bilder des Malers Rudolf Pötzsch. Sein Handwerk hatte der Leipziger bei Werner Tüpke erlernt. Sein bekanntestes Werk wird ausgestellt.

Rudolf Pötzsch stellt in Schönebeck aus

Rudolf Pötzsch hatte ein paar Rötelstifte mitgebracht, mit denen seine Ausstellungsbilder im Imuset entstanden sind.

Schönebeck. - Wenn die geneigten Bildbetrachter Rudolf Pötzsch immer mal wieder stilistisch in die Nähe von Werner Tübke rücken, bleibt der 75-Jährige gelassen. „Er war schließlich mein Lehrer“, lächelt der Maler milde.