Elbenau - „Ich war überrascht und sehr gerührt. Immerhin wurden mit dem Titel 30 Jahre Einsatz für den Ortsteil Elbenau geehrt“, erinnert sich Sabine Krause an die Preisverleihung des Ehrentitels „Salzlandfrau“. Doch diese Auszeichnung erhält man nicht ohne Grund. Was hat also gerade die gebürtige Salzelmenerin getan, um sich nun „Salzlandfrau“ nennen zu dürfen?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.