Salzlandkreis: Landrat Markus Bauer im Interview über das Jahr der Krisen

Schönebeck/Staßfurt - War es in den beiden zurückliegenden Jahren die Corona-Pandemie, die den Menschen zu schaffen machte, sind es in diesem Jahr Krieg und Inflation. Das geht auch dem Salzlandkreis so. Wie Landrat Markus Bauer (SPD) das Jahr erlebt hat, verrät er im Interview.