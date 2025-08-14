Geld und Gebühren Schönebeck: Ärger um die neuen Kontomodelle der Salzlandsparkasse
Eine Kundin der Salzlandsparkasse hat ein anderes Kontomodell erhalten. Doch nach der ersten Info folgten aus ihrer Sicht keine weiteren Hinweise zur Umstellung, was sie ärgert und einiges an Geld kostet.
Aktualisiert: 14.08.2025, 14:02
Schönebeck. - Normales Vorgehen, schlechte Kommunikation oder hinterhältige Abzocke? Das Verhalten der Salzlandsparkasse ist für Christiane Theuerkauf aus Schönebeck nur ärgerlich.