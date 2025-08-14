weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Geld und Gebühren Schönebeck: Ärger um die neuen Kontomodelle der Salzlandsparkasse

Eine Kundin der Salzlandsparkasse hat ein anderes Kontomodell erhalten. Doch nach der ersten Info folgten aus ihrer Sicht keine weiteren Hinweise zur Umstellung, was sie ärgert und einiges an Geld kostet.

Von Stefan Demps Aktualisiert: 14.08.2025, 14:02
Die Sparkasse hat ihre Konto-Modelle geändert. Doch mit der Beratung im Vorfeld war nicht jede Kundin einverstanden, wie sich nun zeigt.
Die Sparkasse hat ihre Konto-Modelle geändert. Doch mit der Beratung im Vorfeld war nicht jede Kundin einverstanden, wie sich nun zeigt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand dpa

Schönebeck. - Normales Vorgehen, schlechte Kommunikation oder hinterhältige Abzocke? Das Verhalten der Salzlandsparkasse ist für Christiane Theuerkauf aus Schönebeck nur ärgerlich.