Jahrelang sammelte der Frauenchor Calbe mit seinen Generationenkonzerten für die Breitwellenrutsche im Freibad. Auch wenn das Ziel nun erreicht ist, gibt es im Mai ein neues Konzert, natürlich mit einer Sammlung.

Alle Altersgruppen machen beim Generationenkonzert des Frauenchores mit. So auch in diesem Jahr.

Calbe. - Die Generationenkonzerte in der Saalestadt warne in den vergangenen Jahren immer dem Bau der Breitwellenrutsche gewidmet. Nun hat die Stadt die Eigenmittel für die Umsetzung des Projektes aus Spenden finanziert. Damit fällt für den Frauenchor, der das jährliche Generationenkonzert organisiert, der bisherigen Spendenzweck weg.