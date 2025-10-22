weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Glocken läuten wieder: Sanierung der St.-Andreas-Kirche in Biere fast abgeschlossen

Die Sanierung der St.-Andreas-Kirche ist nahezu beendet: Die Fassade ist fertiggestellt, nur letzte Handgriffe stehen noch aus.

Von Bianca Heimert 22.10.2025, 06:00
Die Fassade des Kirchturms in Biere ist fertig saniert. Nun fehlen nur noch kleinere Arbeiten.
Die Fassade des Kirchturms in Biere ist fertig saniert. Nun fehlen nur noch kleinere Arbeiten. Bianca Heimert

Biere. - Seit kurzem erklingt in Biere wieder ein altvertrautes Geräusch: Die Kirchenglocken läuten seit Monaten der Stille endlich wieder. Pünktlich zum Erntedankfest wurde auch das Baugerüst abgebaut. Ein Zeichen dafür, dass die Renovierungsarbeiten an der St.-Andreas-Kirche abgeschlossen sind? Die Antwort ist: Fast.