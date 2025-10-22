Die Sanierung der St.-Andreas-Kirche ist nahezu beendet: Die Fassade ist fertiggestellt, nur letzte Handgriffe stehen noch aus.

Die Fassade des Kirchturms in Biere ist fertig saniert. Nun fehlen nur noch kleinere Arbeiten.

Biere. - Seit kurzem erklingt in Biere wieder ein altvertrautes Geräusch: Die Kirchenglocken läuten seit Monaten der Stille endlich wieder. Pünktlich zum Erntedankfest wurde auch das Baugerüst abgebaut. Ein Zeichen dafür, dass die Renovierungsarbeiten an der St.-Andreas-Kirche abgeschlossen sind? Die Antwort ist: Fast.