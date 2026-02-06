An der Großen Fischerei wird zur Zeit kein Müll abgeholt. Wann Anwohner mit der Müllabfuhr rechnen können und was Falschparker mit der Situation zu tun haben.

Nicht entleerte Mülltonnen in der Großen Fischerei.

Calbe. - Das anhaltende Winterwetter beeinträchtigt mitunter die Entsorgungsfirmen im Kreis. So wurde in der Saalestadt jüngst in einigen Straßen der Müll nicht abgeholt. Auf Nachfrage teilte die Kreisverwaltung nun mit: „Aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen kommt es in einigen Straßen zu Störungen in der Entsorgung, unter anderem in der Stadt Calbe.