Auf der Ernst-Thälmann-Brücke in Schönebeck gilt seit Ende 2024 Tempo 30. Daran hält sich aber längst nicht jeder. Im städtischen Bürgermelder wird gar von aggressiven Überholmanövern gesprochen.

Auf der Ernst-Thälmann-Brücke in Schönebeck gilt seit Ende 2024 Tempo 30. Jedoch komme es auf der Brücke zu teils aggressiven Überholmanövern.

Schönebeck. - Um die sanierungsbedürftige Ernst-Thälmann-Brücke in Schönebeck zu schonen, ist Ende 2024 das Maximaltempo auf 30 Stundenkilometer herabgesetzt worden. Aber wie das eben mit Geschwindigkeitsbegrenzungen ist – nicht jeder hält sie permanent ein. Im städtischen Bürgermelder berichtet ein Einwohner von rücksichtslosem Fahrverhalten und aggressiven Überholmanövern auf der Brücke.