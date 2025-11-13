Das „Herzstück“ des Stendaler Leichtathletikvereins ist marode. Präsident Peter Ludwig setzt sich seit Jahren über einen Neubau ein. Jetzt gibt es Hoffnung.

„Das ist alles Schrott“ - Stendaler Leichtathleten benötigen ein neues Vereinsheim

Peter Ludwig, Präsident des Stendaler Leichtathletikvereins, und Kathleen Konieczny, Vizepräsidentin für den Bereich Finanzen, stecken viel Geld in Reparaturen des alten Containerbaus, der als Vereinsheim dient.

Stendal. - „Das ist alles Schrott“, sagt Peter Ludwig. Er führt die Volksstimme durch den Containerbau, der dem 1992 gegründeten Stendaler Leichtathletikverein seit 24 Jahren als Domizil dient. Der Präsident des SLV 92 hofft für einen Neubau auf Fördergeld vom Bund.