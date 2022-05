Schönebeck: Dienstjubiläen in der Waldburg-Zeil Klinik

Schönebeck - Was ist Zeit? Diese Zeile klingt nicht nur sehr poetisch, sie stammt aus dem Lied „Tausend Jahre sind ein Tag“ und wurde in erster Linie durch die französische Zeichentrickserie „Es war einmal…“ bekannt. Zu diesem Thema gibt es eine Fülle an naturwissenschaftlichen Studien und diverse philosophische Denkansätze, allerdings betrachten diese eher selten den einzelnen Menschen, auf den es ankommt. Denn die Zeit und die Art, wie jeder sein eigenes Leben verbrachte, definieren einen und das berufliche und private Umfeld, welches sich jeder aufbaut. Wie groß ist ein Umfeld, wenn man 30 Jahre seines Arbeitslebens an einem Ort bleibt?

Rückblick

„Die Zeit prägt“, sagt Anke Lammel, die in ihren 30 Jahren bei Waldburg-Zeil für vier verschiedene Chefärzte gearbeitet hat. Dabei hat sie nicht nur einige Personalwechsel, sondern auch den Wandel der Klinik, der Politik und der Technik miterlebt. „Früher haben wir auf der Schreibmaschine mitgeschrieben, was der Arzt diktiert hat“, sagt sie. Dankbar ist sie der neuen Technik, die ihnen die Aufarbeitung der Statistiken vereinfacht hat. Doch der Anfang vor 30 Jahren war nicht so einfach, wie das heutige Heraussuchen von Zahlen. „Wir haben uns von Versammlung zu Versammlung gehangelt“, schildert Sabine Müller die Zeit nach der Wende. Marija Koch erinnert sich, dass vieles damals auf der Kippe stand. „Dankbarkeit“, fasst Petra Lemke zusammen. Sie und 91 Mitarbeiter wurden damals vom neuen Betreiber übernommen. Etwas, das in jener herausfordernden Zeit nicht alltäglich war.

Seit dem 1. Januar 1992 ist das „Nordlicht“, wie der Geschäftsführer der Walburg-Zeil-Klinik, Ellio Schneider, die Klinik betitelt, Teil der Waldburg-Zeil Kliniken. In ganz Deutschland hat der Klinikverbund noch weitere elf Standorte und fand durch den DDR-Betrieb ideale Bedingungen in Schönebeck vor, die schließlich zur Investition führten. In ihrer Rede fasst Klinikdirektorin Orlen Freier diese Punkte zusammen: „Nähe zu den operierenden Kliniken, eine sehr gute Verkehrsanbindung, die Sole als Heilmittel und Menschen, die etwas bewegen wollten.“ Neun Monate, nachdem Waldburg-Zeil Grundstück, Klinik und Mitarbeiter übernommen hat, wird der Grundstein für das neue Gebäude gelegt. Insgesamt 252 Klinikbetten sollen es am Ende werden.

Neue Heimat

War mit dem Arbeitgeber die berufliche Zukunft sichergestellt, kamen neue Herausforderungen dazu. „Wir sind im laufenden Betrieb umgezogen“, hebt Sabine Müller hervor und Gudrun Schröder ergänzt, „dass sich viel verändert hat“. Nach der Eröffnung des neuen Gebäudes am 12. Mai 1995 wurde dann vieles leichter. „Es war dann alles im Hause und man hatte keine langen Wege mehr“, ist Kerstin Schmidt dankbar.

Beim Neubau, so Schneider, seien auch die Meinungen und Erfahrungen der Mitarbeiter eingeholt worden. Etwas, was auch nach der langen Zeit im Gedächtnis geblieben ist. Aus der Dankbarkeit, übernommen worden zu sein, erwächst Dankbarkeit, als Mitarbeiter wahr und ernst genommen zu werden. Die Aussage von Sabine Müller, dass die Klinik ein sozialer Arbeitgeber sei, wird dann auch mit großen Kopfnicken bestätigt.

Nach fünf Jahren Bau- und Umzugsstress wird es etwas ruhiger und der normale Klinikalltag beginnt. Wobei klargestellt werden muss, dass dieser nicht mit weniger Aufwand verbunden ist. Neue Herausforderungen warten jederzeit.

Ausblick

Ob es die technologische Entwicklung ist, die in den vergangenen 30 Jahren enorm gewesen ist oder das Krankheitsbild der Patienten sich verändert hat. Neue Heilmethoden wurden entwickelt, Krankheiten wie Covid 19 sind dazu gekommen. Die Zukunft der Klinik in Schönebeck wird nicht langweilig.

Gerade im Bereich der Long-Covid Behandlung wird die Zukunft noch einige Änderungen bereithalten. Die Klinik hat bereits begonnen, Patienten dahingehend zu behandeln (Volksstimme berichtete).

„Gemeinsam gelang es uns, Bad Salzelmen als ältestes deutsches Solebad zu bewahren, durch den Wandel der medizinischen Rehabilitation zu führen und als qualitativ hochwertigen Rehabilitationsstandort zu entwickeln“, fasst Schneider zusammen. „Ich bin unheimlich stolz und dankbar“, sagt Klinikdirektorin Orlen Freier. Jubiläen wie diese seien in heutiger Zeit nicht mehr typisch.

Dankbarkeit ist es, das sowohl die Leitung als auch die Mitarbeiter empfinden, wenn sie an die Zeit zurückdenken.