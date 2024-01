Schönebecks stellvertretender Oberbürgermeister Uwe Scholz, Landessportbund-Präsidentin Silke Renk-Lange, Calbes Bürgermeister und Vorsitzender der TSG-Calbe Sven Hause sowie Landtagsmitglied Andreas Silbersack (FDP) diskutierten am Sonnabend in Schönebeck über Sport.

Schönebeck. - Die Zukunft des Kanusports in Schönebeck, der Bau einer neuen Multifunktionshalle und der damit bedingte Abriss der Vollbring-Halle sowie weitere Fragen rund um den Sport in Schönebeck wurden am Sonnabendvormittag im Hotel Domicil diskutiert. Den Dreikönigstag nutzte die FDP nach Jahren der Corona-Zwangs-Pause für ihren Neujahrsempfang samt Podiumsdiskussion. Und das zentrale Thema dabei: Die Entwicklung des Sports in Schönebeck.