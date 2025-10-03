Radfahrer, Autos und Fußgänger treffen im Straßenverkehr häufig aufeinander. Manche Auslegung der Verkehrsregeln führt dabei zu zusätzlichen Gefahrensituationen für alle Beteiligten.

Das Bahnbrückental in Schönebeck ist keine einfach zu befahrende Stelle. Auto- und Radfahrer teilen sich die Straße. Doch nicht jeder Radfahrer nutzt die Straße.

Schönebeck. - „Schauen Sie sich mal an, wie sich manche Radfahrer im Bahnbrückental verhalten. Die fahren bei rot rüber und dann über die Fußgängerampel weiter“, schilderte ein Leser am Telefon die Situation. Die Volksstimme tat genau das. Gemeinsam mit dem Kreisvorsitzenden des Automobilclubs Europa (ACE), Gerhard Wolter, wurde der Verkehr beobachtet.