Streit um die Zukunft von Schierkes Rathaus: Wernigerodes Rathausspitze will das Harzer Baudenkmal mit einer Sanierung in Etappen retten - doch Kritiker warnen vor explodierenden Kosten. Droht dem historischen Gebäude am Ende doch der Verkauf?

Schierkes Rathaus ist eines der schönsten Rathäuser im Harz. Doch der Blick von außen ist trügerisch.

Schierke/Wernigerode. - Was wird aus Schierkes Rathaus? Der einstige Prachtbau in dem Harzer Urlaubsort ist in einem desolaten Zustand. Eine Komplettsanierung würde Wernigerode viel Geld kosten. Deshalb liebäugeln dort einige mit dem Verkauf des Rathauses. Jetzt liegt eine neue Idee auf dem Tisch. Aber die ist umstritten. Und der Verkauf ist nicht vom Tisch.