Kostensteigerungen bei Tierfutter und für die Behandlungen beim Tierarzt belasten den Tierschutzverein Salzlandkreis. Ohne Spenden wäre die Arbeit wohl kaum möglich.

Über Spenden freuen sich Zwei- und Vierbeiner beim Tierschutzverein Salzlandkreis sehr. Der Verein hat nämlich mit Kostensteigerungen bei Futter oder tierärztlicher Behandlung zu kämpfen.

Schönebeck. - Zur Weihnachtszeit, wenn Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft und ähnliche Tugenden vermehrt im Fokus stehen, dann ist meist auch die Spendenbereitschaft der Menschen etwas größer. Das bestätigt auch Christine Strempel, Vorsitzende des Tierschutzverein Salzlandkreis. Anfang Dezember hat der Verein online um Spenden gebeten sowie eine Art Wunschliste (wo vor allem Tierfutter drauf steht) geteilt. „Die Resonanz war ganz gut“, so Strempel. „Wir sind dankbar für jeden Euro.“ Das Geld wird aber auch dringend benötigt.