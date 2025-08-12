Der Stadt geht es finanziell gut. Mehr Einnahmen und eine konsequente Haushaltsführung decken steigende Kosten. Was macht Schönebeck besser als andere Städte und Gemeinden?

„Wir leiden hier derzeit keine Not“: Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) ist mit der Finanzsituation der Stadt zufrieden.

Schönebeck. - Ein Großteil der Kommunen in Sachsen-Anhalt leidet unter der Finanznot. Dabei geht es um sinkende Steuern, steigende Ausgaben und höhere Kassenkredite. Aus dem Rathaus der Elbestadt ist ein Einstimmen in dieses kollegiale Klagen nicht zu hören – bis jetzt nicht oder ist das nicht nötig? Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) stellt sich dazu den Fragen der Volksstimme. Das Gespräch führte Olaf Koch.