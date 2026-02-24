weather starkbewoelkt
In Schönebeck wird derzeit die erste umzäunte Hundefreilauffläche errichtet. Finanziert über das Bürgerbudget wird der Wunsch nach einer Hundwiese mit Zaun nun in die Tat umgesetzt.

Von Paul Schulz 24.02.2026, 06:00
An der Welsleber Straße entsteht derzeit Schönebecks erste umzäunte Hundewiese. Das Projekt wird im Rahmen des Bürgerbudgets umgesetzt. Foto: Paul Schulz

Schönebeck. - Den Hund mal von der Leine lassen, damit er sich richtig austoben und mit Artgenossen spielen kann. Das wird bald auf einer neuen Hundewiese in Schönebeck möglich sein. Die Arbeiten zur Errichtung der umzäunten Hundewiese beziehungsweise Hundefreilauffläche haben bereits begonnen. Wie lange müssen sich Fellnasen und ihre Besitzer noch gedulden?