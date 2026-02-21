Eil
Hotel „Sachsen-Anhalt“ in Barleben Neuer Küchenchef für den „Auerhahn“: Was Maik Wegner mit dem Hotelrestaurant vor hat
Im Barleber Hotel „Sachsen-Anhalt“ schwingt ein neuer Küchenchef den Kochlöffel. Was Maik Wegner hier plant und welches Gericht er für kalte Wintertage empfiehlt.
Aktualisiert: 24.02.2026, 15:42
Barleben - In der Küche des Barleber Hotels „Sachsen-Anhalt“ herrscht geschäftiges Treiben. Während die Vorbereitungen für das Mittagsbuffet laufen, spielt im Hintergrund Musik. Jeder darf mal bestimmen, was läuft, erklärt Hotelgeschäftsführer Max Bertram.