Schönebeck: Warum der Ausbau der Straße Am Kunstanger zur Hängepartie wird

Für die Anwohner am Kunstanger in Schönebeck ist die Wartezeit mühsam, sie wollen endlich Gewissheit, wann ausgebaut wird, ob und was sie zahlen müssen. Wie die Entscheidung aussehen soll, ist für sie auch klar.

Die „Straße“ Am Kunstanger in Schönebeck ist sanierungsbedürftig. Daran gibt es wenig Zweifel. Allerdings gibt es Streit, wer die Kosten dafür übernehmen soll. Geklärt werden muss zuerst, ob es überhaupt eine Straße ist.

Schönebeck - „Kein Mensch weiß bescheid“, sagt Torsten Deicke, der im Kunstanger 17 wohnt. Er wünscht sich wie andere auch zu wissen, woran er ist. In der Stadtratssitzung am 6. Oktober hat Stadtrat Andreas Schumann (CDU) ebenfalls Klarheit erbeten. Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) hat geantwortet, dass eine Vergabeentscheidung ansteht. Was bedeutet, dass die Baumaßnahmen bald beginnen könnten. Laut Pressestelle der Stadt Schönebeck arbeitet der zuständige Anwalt für Verwaltungsrecht, Ulrich Becker, an einer Überarbeitung seines ersten Gutachtens. „Die Stadt Schönebeck erwartet die Fertigstellung bis Ende dieser Woche“, erklärt Matthias Zander von der Pressestelle der Stadt.