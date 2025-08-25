Wer zahlt die Sanierung? Nachbarschaftsstreit um halb abgerissenes Haus in Stendal eskaliert
Für Nachbarn aus dem Stendaler Ortsteil Vinzelberg geht es bis vors Gericht. Dabei wollte Sandra Hofmann nur ihr Haus abreißen. Doch dann hätten die Nachbarn plötzlich ohne vierte Wand dagestanden.
Aktualisiert: 25.08.2025, 16:04
Vinzelberg. - Was kann schon schiefgehen, wenn das eigene Haus auf dem eigenen Grundstück abgerissen werden soll? – genehmigt vom Bauamt der Stadt Stendal. Im Ortsteil Vinzelberg bedeutet das, dass die Nachbarn plötzlich ihre vierte Wand verlieren würden. Das Resultat für Sandra Hofmann und ihre Mutter: Ein jahrelanger Rechtsstreit mit ihren Nachbarn, der mit einer teuren Geldfrage verbunden ist.