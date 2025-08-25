Für Nachbarn aus dem Stendaler Ortsteil Vinzelberg geht es bis vors Gericht. Dabei wollte Sandra Hofmann nur ihr Haus abreißen. Doch dann hätten die Nachbarn plötzlich ohne vierte Wand dagestanden.

Diese Hauswand, die mit Pfeilern abgestützt wird, steht vollständig auf dem Grundstück von Sandra Hofmann im Stendaler Ortsteil Vinzelberg. Das Problem: Sie ist gleichzeitig die Giebelwand des Nachbarhauses.

Vinzelberg. - Was kann schon schiefgehen, wenn das eigene Haus auf dem eigenen Grundstück abgerissen werden soll? – genehmigt vom Bauamt der Stadt Stendal. Im Ortsteil Vinzelberg bedeutet das, dass die Nachbarn plötzlich ihre vierte Wand verlieren würden. Das Resultat für Sandra Hofmann und ihre Mutter: Ein jahrelanger Rechtsstreit mit ihren Nachbarn, der mit einer teuren Geldfrage verbunden ist.