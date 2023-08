Wenn am 24. August das Stadtfest zum 800. Bestehen der Stadt Schönebeck eröffnet wird, werden auch ausländische Delegationen mit dabei sein. Erwartet werden Gäste aus Trakai und Mzcheta.

Schönebeck - Die Elbestadt wird international. Zumindest ein kleines bisschen und nur für vier Tage – nämlich zur 800-Jahr-Feier. Gemeinsam mit der Stadt erwarten die Mitglieder des Städtepartnerschaftsvereines Schönebeck Delegationen aus Trakai (Litauen), Mzcheta (Georgien) und Garbsen (Niedersachsen). Das teilte Markus Baudisch, Vorsitzender des Vereines, der Volksstimme mit.

Wegen der langen Anreise können Vertreter aus der texanischen Partnerstadt Farmers Branch nicht teilnehmen. Die US-Amerikaner bedauern dies, wünschen den Einwohnern der Stadt aber ein erfolgreiches Fest mit viel Spaß. Ähnlich sieht es in Söke (Türkei) aus. Nach dem plötzlichen Tod des bisherigen Bürgermeisters wollen sich die Freunde in der Partnerstadt zunächst auf die Neuorganisation der Verwaltung konzentrieren. Deshalb werden auch sie nicht an der 800-Jahr-Feier teilnehmen.

Offizielle Begrüßung im Rathaus

Für die drei Delegationen aus Trakai, Garbsen und Mzcheta wurde ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Zur Eröffnung des Stadtfestes am Donnerstag, wenn die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie „Carmina Burana“ auf dem Marktplatz spielen wird, werden Plätze für die ausländischen Gäste reserviert sein. Am folgenden Freitag wird Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) die Delegationen im Rathaus offiziell begrüßen.

Gemeinsam mit den Mitgliedern des Schönebecker Städtepartnerschaftsvereines werden sich die Gäste in den nächsten Tagen unter das Party-Volk mischen, wie Markus Baudisch berichtet. „Wir planen eventuell eine Stadtführung, gemeinsame Abendessen und Besuche einzelner Programmpunkte in der Altstadt“, so der Vereinsvorsitzende. Auf dem Plan steht auch ein Besuch der Landeshauptstadt.

Großer Umzug mit 1600 Mitwirkenden

Höhepunkt wird aber sein, wenn die Delegationen am großen Festumzug am Sonntag durch die Stadt teilnehmen. Dieser soll zwischen 10 und 12.30 Uhr stattfinden. Rund 1600 Personen gestalten diesen Zug mit rund 55 Schaubildern – und mit dabei die Städtepartner und ihre Gäste aus Trakai, Garbsen und Mzcheta.

Die Kosten für die Betreuung übernehmen in unterschiedlicher Höhe sowohl die Stadt als auch der Verein. Für die offiziellen Delegationen der Partnerstädte ist die Stadt verantwortlich, die Kosten für die Delegation aus Georgien übernimmt der Städtepartnerschaftsverein.

Dieser wird sich übrigens wie andere Vereine auch an drei Festtagen auf der Salineinsel präsentieren.