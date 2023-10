Bereits seit Sommer lebt ein kleiner Kater bei einer Schönebeckerin in der Laube. Das provisorische Lager im Garten ist jedoch kein Dauerzustand.

Schönebeck/VS. - Ilka Trojanski schiebt ihr Fahrrad in Richtung Gartenanlagen des Gartenvereins Einigkeit II im Schützenweg in Schönebeck. Als sie fast an ihrem Garten angekommen ist, erklingt unweit ein erstes lautes Miau. Nur wenige Augenblicke später kommt ein kleiner, schwarz-weißer Fellball zwischen den Zäunen der Nachbargärten herausgesprungen und schlängelt sich durch die Beine von Ilka Trojanski.