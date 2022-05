Natur Schönebeck: Zukunft für Dornburger Alte Elbe

Hochwasserschutz ist wichtig. Das Land nimmt dafür viel Geld in die Hand. Doch die Eingriffe des Menschen, seit Jahrhunderten, greifen in die Kreisläufe von Flora und Fauna. Gewässer verlanden. Vor den Toren von Schönebeck, an der Dornburger Alten Elbe, wird der Versuch unternommen, dem entgegen zu wirken.