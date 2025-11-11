weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Gerichtsprozess Schönebecker fälschlicherweise der Vergewaltigung angeklagt?

Schwere Vorwürfe gegen einen Schönebecker stellen sich als fiktiv heraus. Das vermeintliche Opfer einer Vergewaltigung revidiert belastende Aussage.

Von Paul Schulz 11.11.2025, 15:15
Ein wegen Vergewaltigung angeklagter Mann aus Schönebeck ist freigesprochen worden.
Ein wegen Vergewaltigung angeklagter Mann aus Schönebeck ist freigesprochen worden. Foto: ZB

Schönebeck. - Vergewaltigung wird einem Mittdreißiger aus Schönbebeck im Amtsgericht der Stadt vorgeworfen. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft soll der Mann im November 2023 eine Frau gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben. Im Gerichtsprozess kommt dann aber alles ganz anders.