Schönebeck - „Es sieht schon Scheiße aus“, bewertet Danny Hinkel die Haltestelle in Felgeleben. Der Schönebecker fährt regelmäßig mit der Bahn. Meistens steigt er am Bahnhof Schönebeck ein, außer er ist bei seiner Freundin, so wie am vergangenen Donnerstag. Bei stürmischem und regnerischem Wetter hat sich der Schönebecker in das Häuschen zurückgezogen. Doch wirklich geschützt ist er dort nicht. „Mit Scheiben wäre es besser“, so sein süffisanter Kommentar.

