Schönebecker Stadtfest: Was die Gäste erwartet

Schönebeck - „Die Aufregung steigt, die Anspannung auch“, sagt Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) knapp eine Woche vor dem Stadtfest „800 Jahre Schönebeck (Elbe)“. „Es wird der Höhepunkt in unserem Festjahr sein.“ Dieses beginnt mit einem Highlight am Donnerstagabend, 24. August, ab 19.30 Uhr mit der Aufführung von „Carmina Burana“ auf dem Marktplatz. „Es war mein Wunsch, der dabei umgesetzt wurde“, bedankte sich das Stadtoberhaupt beim Veranstalter Carsten Mende, Firma Maxi-Top. Für diesen Termin wird lediglich die Versorgung mit Essen und Getränken auf dem Marktplatz zur Verfügung stehen.

Anders sieht es die folgenden drei Tage aus, wenn sich die „Festmeile“ vom Rathaus über den Salzblumenplatz und den Elbweg bis zur Salineinsel zieht. „Es ist ein großes Fest, vom Umfang und vom Programm her“, betont Carsten Mende. „So etwas hat Schönebeck lange nicht gesehen“, ist er sich sicher. Wenngleich es ein hartes Stück Arbeit war, weil Sicherheitsanforderungen ebenso beachtet werden mussten wie veränderte Lohngefüge bei den Schaustellern. „Aber wir haben das Paket fertig und etwas Attraktives geschaffen.“

Es gibt viele Höhepunkte, die auf zwei Hauptbühnen am Markt und auf der Salineinsel sowie dem Brückenaufgang, dem Mittelalterdorf oder dem Regionaldorf das Erlebnis abwechslungsreich werden lassen. „Es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das gilt natürlich auch für die Musik“, betont Mende. Von Rock und Pop über Oldies, 80er, 90er bis hin zu aktuellen Charts sind viele Genres vertreten. „Dabei sind nicht nur bekannte Stars wie Louis Garcia oder DJ John Dee, sondern auch Schönebecker oder Ehemalige wie Jens Syllwasschi beziehungsweise Gruppen aus der Umgebung wie die Crazy Girls aus Biere.“

Am Sonntag wird der Festumzug, der um 10 Uhr in der Edelmannstraße in Bad Salzelmen startet, gegen 12 Uhr auf dem Marktplatz erwartet. Der 1,5 Kilometer lange Zug besteht aus 59 unterschiedlichen Bildern mit etwa 1600 Mitwirkenden.