Calbe. - Der Storchplatz im Herzen von Calbe macht aktuell einen sehr gepflegten Eindruck. Der Verschönerungsverein war kürzlich mit Schülern der Klasse 9a des Schillergymnasiums hier im Einsatz. Das sagt das für die Projekte verantwortliche Mitglied, Klaus Weila.

„Wir haben heute einen gemeinsamen Arbeitseinsatz mit der Klasse 9a des Schillergymnasiums durchgeführt. Die fleißigen jungen Leute haben den Storchplatz wieder auf Vordermann gebracht“, sagt er. Bereits seit einigen Jahren arbeitet der Verschönerungsverein immer mal wieder mit den Schülern des Schillergymnasiums zusammen und führt gemeinsame Einsätze durch. Bislang stand dabei vor allem der Schillerstein an der Saale im Vordergrund.

Lesen Sie auch: Wie Senioren cool bleiben

Das kleine Natursteindenkmal pflegen die Schüler ebenso regelmäßig. Doch könnte sich der Verschönerungsverein in Zukunft noch mehr Einsätze mit den Klassen des Hauses vorstellen, sagt Klaus Weila. Mit den Einsätzen steige bei den jungen Leuten auch die Akzeptanz dafür, die öffentlichen Einrichtungen in der Kommune mehr zu achten. Calbe hatte in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit größerem und kleinerem Vandalismus.

Vor allem Graffiti machen der Kleinstadt zu schaffen und ärgern nicht nur den Bürgermeister, sondern ebenso die Einwohner in der Kommune. Immer wieder wurde auch der Verschönerungsverein in der Vergangenheit Opfer von Beschmierungen an Tafeln. Witzig fanden dies die Vereinsmitglieder nicht. Hatte doch alles Geld und sehr viel Arbeit gekostet.

Nun sieht der Platz wieder schick aus. Verschönerungsverein

Der Verschönerungsverein versammelt Menschen, die es sich zur ehrenamtlichen Aufgabe gemacht haben, die Kleinstadt zu verschönern. Einmal wöchentlich ist der Arbeitstrupp des Vereins immer freitags in der Stadt unterwegs, um sich hier an verschiedenen Projekten abzuarbeiten.

Auch interessant: Hermann-Preis vergeben

Längst haben sich die Mitglieder ein Denkmal für ihre emsige Arbeit gesetzt. Zahlreiche Dinge sind in der Stadt in den vergangenen Jahren so entstanden und haben der Kommune nichts gekostet. Es lohnt sich in der Kleinstadt auf Spurensuche zu gehen. Besonders an der Saale war der Verein regelmäßig sehr aktiv und will es auch in der Zukunft wieder werden.

Das Areal unterhalb des Kriegerdenkmals wollen die Vereinsmitglieder neu gestalten, nachdem im vergangenen Jahr bei großen Regenfällen sich das Wasser über den Abhang ergoss und sehr viel Erde mitriss. In der Zukunft soll es hier wieder deutlich schöner werden, planen die Vereinmitglieder schon für die Zukunft ihren nächsten großen Einsatz.