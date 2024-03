Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schwarz. - In den zurückliegenden Jahren gab es immer wieder Kritik, was das Ergebnis der Arbeiten am Schwarzer Dorfteich angeht. Die Stadt hatte das kleine Gewässer vor Jahren ausbaggern lassen. In den Jahrzehnten zuvor war der Teich dabei offenbar als Müllkippe missbraucht worden, hieß es damals. Eine schöne Wasserfläche sollte es im Ort geben. Die Kommune baute damals Bänke an dem Gewässer auf.