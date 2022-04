Silvester: Wie genau sind Schönebecks Uhren?

Schönebeck - 10, 9, 8, 7 ... ganz so weit ist es wahrscheinlich noch nicht, wenn Sie diese Seite lesen. Doch lange dauert das Jahr 2021 nicht mehr an. Der Countdown, wie das traditionelle Herunterzählen im Anglizismus gern genannt wird, steht also unmittelbar bevor. Wie genau ticken also Schönebecks öffentliche Uhren?