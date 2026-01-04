Spendenaktion Silvesterrakete setzt Kinderzimmer in Brand: Spendensammlung in Schönebeck
Auf einer Online-Spendenplattform wird aktuell Geld für eine Schönebecker Familie gesammelt. Ein Kinderzimmer der Familie geriet an Silvester durch eine Rakete, die das Fesnter durchschlug, in Brand.
04.01.2026, 15:15
Schönebeck. - Über die Spendenplattform Go Fund Me wird aktuell Geld für eine Schönebecker Familie gesammelt. Hintergrund ist der, dass in der Silvesternacht eine Rakete das Fenster zu einem Kinderzimmer durchschlagen hatte und dieses in Brand setzte.