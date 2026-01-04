weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Spendenaktion: Silvesterrakete setzt Kinderzimmer in Brand: Spendensammlung in Schönebeck

Spendenaktion Silvesterrakete setzt Kinderzimmer in Brand: Spendensammlung in Schönebeck

Auf einer Online-Spendenplattform wird aktuell Geld für eine Schönebecker Familie gesammelt. Ein Kinderzimmer der Familie geriet an Silvester durch eine Rakete, die das Fesnter durchschlug, in Brand.

Von Paul Schulz 04.01.2026, 15:15
Eine Silvesterrakete setzte das Kinderzimmer einer Familie in Schönebeck in Brand. Nun werden Spenden gesammelt, damit die Familie möglichst schnell wieder ihr Zuhause beziehen kann.
Eine Silvesterrakete setzte das Kinderzimmer einer Familie in Schönebeck in Brand. Nun werden Spenden gesammelt, damit die Familie möglichst schnell wieder ihr Zuhause beziehen kann. Foto: imago images/Marius Schwarz

Schönebeck. - Über die Spendenplattform Go Fund Me wird aktuell Geld für eine Schönebecker Familie gesammelt. Hintergrund ist der, dass in der Silvesternacht eine Rakete das Fenster zu einem Kinderzimmer durchschlagen hatte und dieses in Brand setzte.