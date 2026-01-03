Vom 18. is 20. September wollen die Einwohner tausende Gäste aus nah und fern unterhalten – trotz strenger Auflagen. Geplant sind Konzerte, Rundflüge, ein Festumzug, das Feuerwehr-Jubiläum und regionale Gastronomie.

Sorgen um Auflagen: Wie das Dahlenwarsleber Bördefest sicher werden soll

Fest in der Börde vor Comeback

Sperren wie auf dem Magdeburger Weihnachsmarkt? Im September soll das Bördefest in Dahlenwarsleben über die Bühne gehen. Doch die ehrenamtlichen Organisatoren sorgen sich um die Sicherheitsauflagen.

Dahlenwarsleben - Die Vorbereitungen für das erste Bördefest seit eineinhalb Jahrzehnten vom 18. bis 20. September 2026 laufen auch über die Wintermonate auf vollen Touren. Doch bereiten den Organisatoren die vermutlich hohen Sicherheitsauflagen nach der Amokfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember 2024 große Sorgenfalten.