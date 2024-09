SLK live: Der Newsblog Das ist der Donnerstag im Salzlandkreis

600 Tonnen Schotter vom THW aus Staßfurt für den Brocken, ein Atzendorfer, der in Bernburg zum fünften Mal in sechs Jahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor Gericht steht, Ambulanz Mobile in Schönebeck startet mit einer Rekordzahl von Azubis und Studenten ins Ausbildungsjahr: Im Ticker von Donnerstag, 12. September 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.