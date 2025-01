Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 22. Januar 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Donnerstag, 23. Januar 2025.

Das ist neu am Donnerstag:

6.53 Uhr: Im Rahmen des Literaturprojektes „9 Points of View“ steht der nächste Besuch eines Stadtschreibers an. Der Österreicher Michael Stavaric gastiert seit 12. Januar in Aschersleben, um die Stadt zu erkunden und seine Eindrücke niederzuschreiben.

Wie in dem Projekt mit Autoren aus den neun Nachbarländern Deutschlands vorgesehen hat es bereits eine Zusammenarbeit mit Ascherslebener Schülern geben. Was nun noch fehlt, ist eine Lesung bzw. ein Autorengespräch. Dieses beginnt am Freitag, 24. Januar, um 19 Uhr im Theatersaal der Kreativwerkstatt.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Ameos: Nord, West und Ost für Freitag

6.24 Uhr: Erst war er Regionalgeschäftsführer Nord, vor einem Jahr dann auch Ost. Jetzt rückt Stephan Freitag in den Vorstand der Ameos-Gruppe auf.

Das Ameos-Klinikum in Bernburg: Der Klinikbetreiber hat zum Jahresbeginn Personalentscheidungen zu vermelden. (Foto: Engelbert Pülicher)

Welche Funktion er künftig beim Klinikbetreiber hat und was das für die Kliniken hier in der Region bedeutet, erklären wir Ihnen hier.

Damit auch Blinde was von der Zeitung haben

6.11 Uhr: Damit sich auch blinde Menschen über die Zeitung informieren können, lesen Kathrin Oedig und Katrin Schlüter täglich die Schönebecker Volksstimme vor und verschicken die Ton-Aufnahmen.

Kathrin Oedig liest bevorzugt die Texte aus den Ressorts Sport und Politik. Jedoch wechselt sie sich auch immer wieder mal mit ihrer Kollegin ab. (Foto: Paul Schulz)

Was sie am liebsten vorlesen, wer zuhört und wie sie die Artikel aussuchen, erzählen sie Ihnen hier.

Eine Buchhändlerin für Staßfurt

5.58 Uhr: Die Buchhandlung „Das Gute Buch“ in Staßfurt bekommt ab März mit Claudia Bohner eine neue Inhaberin. Die aber schon bekannt ist.

Claudia Bohner (rechts) übernimmt den Buchladen von Heike Kamrad (Mitte). Das freut auch die langjährige Mitarbeiterin Janina Machlitt. (Foto: Enrico Joo)

Auch die alte Inhaberin Heike Kamrad wird als Angestellte weiter arbeiten. Und beide sind davon überzeugt, dass der Rollentausch funktioniert.