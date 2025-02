SLK live: Der Newsblog Das ist der Donnerstag im Salzlandkreis

In Neundorf soll der Verkehr am besten noch mal gezählt werden, bevor gebaut wird, in Barby erinnert sich eine Frau an Granaten im Burgwald am Ende des Zweiten Weltkrieges, nicht nur in Bernburg müssen die Hunde jetzt wieder an die Leine: Im Ticker von Donnerstag, 27. Februar 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.